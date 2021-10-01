تقرير:الانفلونزا ستحدد مصير كورونا خلال الاشهر المقبلة

2021/10/01 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن عودة الإنفلونزا قد تحدد على الأرجح مسار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الأشهر المقبلة.وأضافت بلومبرج أنه من المرجح بدء انتشار الإنفلونزا خاصة في ظل رفع القيود بدءا من إيطاليا إلى كندا، واستئناف حركة الطيران وانخفاض درجات الحرارة.وقد ساعدت الإجراءات […]

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