وزارة المالية تصدر بيانا وتوجه طلبا الى المواطنين

2021/10/01 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة المالية، الجمعة، سندات (البناء) في السوق المالية، داعية المستثمرين والمواطنين الى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 تشرين الأول 2021)، أن "دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تعلن عن إصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، بضمانة وزارة المالية، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول:

1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين .

2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

وأضاف البيان، انه "بأمكان الجمهور الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة"، داعية "كافة المستثمرين والمواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية، لما لها من مردودات لصالح المقترض (المستثمر) ولمجمل الاقتصاد الوطني".

واوضح، أن "عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية المتمثلة برفع مستويات الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة".

واشار البيان، الى أن "ذلك يأتي ضمن إطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء، وتطبيقا لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق".

N.A

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