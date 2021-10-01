وزارة عراقية تضع مقترحين أمام المالية: اموالكم لا تكفينا

2021/10/01 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، أن المبالغ المخصصة من وزارة المالية للاقراض الزراعي قليلة ،ولا تغطي سوى المشاريع الزراعية البسيطة.

وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري في تصريح تابعه NRT عربية، (1 تشرين اول 2021)، إن "اهم ما يدعم القطاع الزراعي هي الموارد المالية والتي تتم عبر القروض الزراعية "، مبينا أن" المشاريع الزراعية تحتاج الى رؤوس أموال، حيث إن هنالك طريقين لهذا الامر: الاول الاستثمار لتمويل المشاريع والاخر هو طريق القروض الزراعية".

واضاف الجبوري، أن "المبادرة الزراعية التي اطلقت العام 2008 توقفت عام 2015 وفي وقتها نشطت القطاع الزراعي من خلال انفاق اثنين تريليون دينار له"، مبينا أنه "تم تحول المبادرة الزراعية الى صندوق الإقراض الزراعي الميسر التي وضعت ضمن بنود الموازنة الاتحادية والتي تدار من قبل وزارة المالية".

واوضح، أن" الوزارة عرضت على المالية خيارين، إما إدارة الصندوق من قبل المالية وتشغيله أو نقل إدارة الصندوق الى وزارة الزراعة وتعديل قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر"، مبينا أنه "في الوقت الحالي يدار الصندوق من قبل وزارة المالية لغاية 31/12/2021 بحسب الموازنة السنوية".

ولفت الجبوري، الى أن "المالية أقرت مبلغ 50 مليار دينار الى وزارة الزراعة وهذه مبالغ لم تصرف حتى الآن "، مؤكدا أن" المبالغ المخصصة للاقراض قليلة جدا ولا تغطي إلا جزءا صغيرا من المشاريع الزراعية ،ومنها قطاع الدواجن والثروة الحيوانية التي تحتاج الى أموال كبيرة ".

وشدد على ضرورة أن "يطلق صندوق الإقراض الزراعي لعام 2022 بإدارة وزارة الزراعة وبرأس مال يبلغ 250 مليار دينار، إضافة الى المسترد من المبادرة الزراعية العائد الى صندوق الإقراض الزراعي"، مبينا أن "المبلغ 50 مليار دينار حتى الآن لم يصرف الى صندوق الإقراض، وهو بين وزارة المالية والمصرف الزراعي، لأن الأموال كسيولة لم تتوفر الى وزارة الزراعة".

N.A

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