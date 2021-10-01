بلينكن: الفرص أمام طهران للعودة الى الاتفاق النووي تتضاءل

2021/10/01 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان الفرص أمام إيران لإحياء الاتفاق النووي تتضاءل.

وقال بلينكن في تصريح للصحافيين في بنسلفانيا بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي ان الكرة لا تزال في ملعب إيران لكنها لن تدوم طويلا لأن هنالك فرصة محدودة وهي تتضاءل مضيفا ان عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي وحدها لن تكون كافية لتحقيق الفوائد المرجوة من هذا الاتفاق في حين لفت بلينكن الى ان طهران لم تظهر أي ميول لغاية الان للعودة الى الاتفاق.

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