2021/10/01 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب كاظم الصيادي، عن معلومات تفيد بان المتنفذين في الدولة بدأوا باستخدام سطوتهم في قضية ترهيب وترغيب الناخبين، مشيرا الى ان البعض قام بتوزيع الاسلحة كهدايا للناخبين.

وافاد الصيادي بوصول سيارات حديثة من بعض المرشحين وزعت على بعض شيوخ العشائر، منوهاً عن حادثة شغلت الرأي العام في واسط، وهي نزاع شيخين من شيوخ العشائر على مبلغ قدره 9 ملايين دينار، وصلتهم من مرشح للانتخابات لا يعرفون اسمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي: شيخان من واسط تنازعا على 9 ملايين دينار من مرشح لا يعرفانه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي: شيخان من واسط تنازعا على 9 ملايين دينار من مرشح لا يعرفانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).