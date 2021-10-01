الغلاي: الخاضعون للحجر الصحي لن يشاركوا في التصويت

2021/10/01 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تفاصيل جديدة حول إمكانية مشاركة الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان القانون لم ترد فيه أية مادة أو أي نص حول مشاركة الراقدين في المستشفى بالانتخابات وأن المفوضية لا تستطيع مخالفة القانون مضيفة ان جائحة كورونا وظروف الحجر الصحي لا يسمحان للمفوضية بأخذ بيانات الراقدين وبصماتهم والتواصل معهم في حين أشارت الغلاي الى التزام المفوضية بالإجراءات الوقائية الصحية لضمان سلامة الموظفين والمواطنين عبر توفير الكمامات والمعقمات وتعفير المراكز الانتخابية.

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