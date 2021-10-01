التالي
منذ 3 ساعات
السيد الصدر: الانتخابات العراقية شأن داخلي
منذ 15 ساعة
Realme تتحدى سامسونغ بهاتف مميّز ورخيص الثمن
منذ 15 ساعة
أبرز ما يميز حاسب آيباد الجديد من آبل
منذ 17 ساعة
أكبر ثوران بركاني تحت الماء يخلق بركانا جديدا هائلا
منذ 18 ساعة
انطلاق حفل افتتاح “إكسبو 2020” في دبي
منذ 18 ساعة
“فيسبوك” تطلق منتجات جديدة
منذ 19 ساعة
“غوغل” تطور نظاما ذكيا للتنبؤ بهطول الأمطار
منذ 23 ساعة
الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء
منذ 24 ساعة
نشوب حريق داخل مطعم كبير في الحلة
منذ يوم واحد
قطر: نسعى إلى أكبر قدر من التقارب مع مصر
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على 25 ارهابياً في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على 25 ارهابياً في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).