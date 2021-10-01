بالوثيقة..جامعة عراقية تمنع الكوادر التدريسية من العمل بالكليات الأهلية

2021/10/01 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت رئاسة جامعة بغداد لائحة العمل بآلية التفرغ ليوم واحد اسبوعيا للتدريسيين الراغبين بالتدريس او اجراء البحوث للعام الدراسي 2021-2022 ، تضمنت منع كوادرها التدريسية من التفرغ للتدريس في الكليات الاهلية .

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