شاهد ما حدث عندما أبحرت سفينة داخل أخطر إعصار على وجه الأرض

2021/10/01 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت سفينة غير مأهولة مقطع فيديو لإعصار مدمر من الفئة الرابعة فوق المحيط، واقتحمت مركبة "سيل درون إكسبلورر" إعصار سام الذي يعد أكثر الأعاصير قوة وتدميرا.

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