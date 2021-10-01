توضيح من الشرطة حول إطلاق النار وسط مدينة النجف القديمة

2021/10/01 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

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توضيحتناولت مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة عن حدوث دكه عشائرية في حي الأمير ونود أن نؤكد أن القضية ليست دكه عشائرية وإنما هو مشاجرة بين أقرباء ( اولاد عم )، ادت الى اطلاق عيارات نارية دون وقوع اي خسائر بشرية أو مادية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك وعالجة الشرطة على الفور الموضوع كما أن هناك دعاوى قضائية مرفوعه فيما بينهم معروضة أمام القضاء .ونؤكد على عدم نقل الإشاعات لأن الدكه العشائري هي نزاع بين عشيرتين اما هذه المشكلة فهي مشاجرة بين أشخاص من عشيرة واحدة أبناء عم .لذا اقتضى التنويه

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