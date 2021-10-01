هلع وذعر في بريطانيا.. ازمة وقود كبيرة في المملكة المتحدة

2021/10/01 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوابير لأميال خارج محطات الوقود،

ساعات من الانتظار لملء الخزانات،

البعض ينامون في سياراتهم والبعض الآخر

يحاولون التجاوز والعديد يشعرون بالذعر

مما يرونه رغم دعوة الحكومة لعدم الهلع.

تفجرت أزمة نقص وقو

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