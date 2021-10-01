الجوية يعزز صدارته للدوري العراقي

2021/10/01 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز فريق القوة الجوية صدارته للدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه

على ضيفه نفط ميسان بهدفين من دون مقابل

في المباراة التي جرت بينهما على ملعب

الشعب الدولي في بغداد، لحساب الجولة

الثالثة من المسا

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