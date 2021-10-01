توضيح من شرطة النجف حول حقيقة حدوث دكة عشائرية: مشاجرة بين أقرباء

2021/10/01 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت قيادة شرطة النجف، اليوم الجمعة، توضيحا حول حقيقة حدوث دكة عشائرية في المحافظة، مؤكدة انها مشاجرة بين أقرباء.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إشاعة عن حدوث دكة عشائرية في حي الأمير، ونود أن نؤكد أن القضية ليست دكة عشائرية وإنما هو مشاجرة بين أقرباء ( اولاد عم )، ادت الى اطلاق عيارات نارية دون وقوع اي خسائر بشرية أو مادية".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك وعالجة الشرطة على الفور الموضوع كما أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة فيما بينهم معروضة أمام القضاء"، داعية الى "عدم نقل الإشاعات لأن الدكة العشائري هي نزاع بين عشيرتين اما هذه المشكلة فهي مشاجرة بين أشخاص من عشيرة واحدة أبناء عم"

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