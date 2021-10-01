2021/10/01 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

جدد محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم الجمعة، المطالبة باستكمال التحقيقات المعمقة قي الاحداث العنيفة التي رافقت حراك تشرين، وما اسفرت عنه من سقوط الشهداء ومئات الجرحى.

وقال الخفاجي في بيان بمناسبة، في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاج تشرين الاصلاحي، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بمناسبة وقفة ابناء العراق المطالبين بتحقيق العدالة والتنمية والحكم الرشيد، والقضاء على الفساد المالي والإداري والسياسي، نجد انفسنا ملزمين مرةً اخرى ان نجدد التأكيد على التضامن التام، بل والتبني المطلق لمطالب الشعب الذي وقف وقفته التاريخية، ونادى بسلميته العالية بمطالبه المشروعة، وجابه كل التعسف وحملات التخويف والتخوين التي انطلقت للأسف بوعي او بدونه".

ورأى انه "آن الأوان كي نقطف ثمار هذا الحراك الشعبي الواسع المنادي بالإصلاح، واقتربنا من خوض غمار الخطوة المتقدمة من مسار الاصلاح، عبر انتخابات وطنية عراقية صرفة، وعلى وفق قانون انتخابي نادت به ساحات التغيير والحرية، يضمن تحقيق الاصلاح السياسي والتغيير المنشود".

وعد الخفاجي، ان الانتخابات "فرصة جديدة لنوجه الدعوة لكل شبابنا الغيور، وكل فئات المجتمع الى ان يشاركوا بقوة في تعزيز المسار الديمقراطي وصولاً الى تحقيق الدولة الناجزة، وفاءً منا لدماء الشهداء الابرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يطالب بإستكمال التحقيقات بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات تشرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يطالب بإستكمال التحقيقات بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).