شرطة النجف توضح بشأن نزاع مسلح في المحافظة

2021/10/01 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن نزاع مسلح اندلع في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الانباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث دكة عشائرية في حي الأمير غير صحيحة"، مؤكدة ان ما حدث هو مشاجرة بين أقرباء ( اولاد عم )، ادت الى اطلاق عيارات نارية دون وقوع اي خسائر بشرية أو مادية".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعالجت الشرطة على الفور الموضوع"، لافتة الى "وجود دعاوى قضائية مرفوعة فيما بينهم معروضة أمام القضاء".ونوهت الشرطة بأن "الدكة العشائرية هي نزاع بين عشيرتين اما هذه المشكلة فهي مشاجرة بين أشخاص من عشيرة واحدة".

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