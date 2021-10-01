اطلاق نار كثيف وسط النجف.. والشرطة تصدر بيانا

2021/10/01 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة النجف، الجمعة توضيحا حول إطلاق النار وسط مدينة النجف القديمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 تشرين الاول 2021)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تناولت إشاعة عن حدوث دكه عشائرية في حي الأمير ونود أن نؤكد أن القضية ليست دكه عشائرية وإنما هو مشاجرة بين أقرباء (اولاد عم)، ادت الى اطلاق عيارات نارية دون وقوع اي خسائر بشرية أو مادية".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك وعالجة الشرطة على الفور الموضوع كما أن هناك دعاوى قضائية مرفوعه فيما بينهم معروضة أمام القضاء".

واكد، على "عدم نقل الإشاعات لأن الدكه العشائري هي نزاع بين عشيرتين اما هذه المشكلة فهي مشاجرة بين أشخاص من عشيرة واحدة أبناء عم".

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