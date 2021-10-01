2021/10/01 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لم تطرأ تحولات كبيرة على طبيعة خريطة القوى الكردستانية الانتخابية في العراق، عشية الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 من تشرين الاول الحالي ، حيث يهيمن الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات العراقية 2021..



قوى كردستان تتصارع من أجل الصدارة المركز الخبري الوطني.

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