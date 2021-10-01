سويسرا تقدم 1.3 مليار فرنك لدعم دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقراً

2021/10/01 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سويسرا رغبتها في تقديم الدعم المالي لتنمية دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقراً في المستقبل القريب.

وقرر مجلس الشيوخ السويسري مساء أمس الخميس، تخصيص إجمالي 1.3 مليار فرنك سويسري (1.4 مليار دولار أمريكي) لهذا الغرض على مدار عدة سنوات.

وتم إيقاف منح هذه الأموال لسنوات.

وتأمل سويسرا الآن أن تتمكن من المشاركة مجدداً في برنامج أبحاث “هورايزون” التابع للاتحاد الأوروبي.

ولا تنتمي سويسرا للاتحاد الأوروبي، لكنها تشارك في برامج التكتل والسوق الأوروبية المشتركة عبر اتفاقات ثنائية.

وتمت الموافقة على منح دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرا مبالغ مالية منذ عدة سنوات.

ويشار إلى هذه الأموال في سويسرا باسم “مليار الاندماج”.

وتدفقت أول دفعة، وتقدر بمليار فرنك سويسري، خلال عدة سنوات بدءا من 2006.

ورغم ذلك، شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا فتوراً منذ أن أصر الاتحاد على إبرام اتفاقية إطارية لإلزام سويسرا بصورة أوثق تجاهه.

وتوقف التكتل عن الاعتراف بالبورصة السويسرية كمعادل لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عام 2019 في خطوة لممارسة الضغط.



وتوقفت المفاوضات بشأن الاتفاقية.

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