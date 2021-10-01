ستة مرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة

2021/10/01 | 13:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواصل برشلونة البحث عن بدائل لخلافة مدربه رونالد كومان، حيث أصبح مدرب يوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، ومارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت، أحدث الأسماء المنضمة إلى قائمة المرشحين.وبينما يظل أسطورة برشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هرنانديز، ومدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أبرز المرشحين لخلافة كومان المنتظر إقالته خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة على […]

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