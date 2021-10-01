2021/10/01 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدمت الهياة الادارية لنادي الطلبة، الجمعة اعتراضاً لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم لوجود خرقين في مباراة الفريق امام الديوانية ضمن منافسات الدوري.وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي أحمد الحكيم ان “ادارة نادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة تعترض لدى اتحاد الكرة بشأن مباراة الديوانية المركز الخبري الوطني.

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