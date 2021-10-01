2021/10/01 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، حكمين عراقيين، لقيادة مباريات التصفيات الأولمبية المؤهلة الى نهائيات آسيا في أوزبكستان.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ان“الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اسند مهمةً تحكيميةً لحكم الوسط الدولي ( زيد ثامر ) والحكم المساعد الدولي (أكرم علي ) لقيادة مباريات تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً المؤهلة الى نهائيات آسيا في أوزبكستان“.

واوضح ان “الحكمين سيقودان المباريات في المجموعة السادسة التي تضم سنغافورة البلد المضيف وكوريا الجنوبية وتيمور الشرقيةوالفلبين“.

يذكر ان المباريات ستقام منافساتها من 25 إلى 31 تشرين الأول الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهمة تحكيم عراقية في مباريات التصفيات الأولمبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهمة تحكيم عراقية في مباريات التصفيات الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).