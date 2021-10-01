“فتنة بذرة الجمال.. محاولات في مداعبة النص” للكاتب المغربي عبدالعزيز كوكاس

2021/10/01 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – الزمان يقدم الإعلامي والكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس كتابه النقدي الجديد الموسوم ب”فتنة بذرة الجمال..محاولات في مداعبة النص”، في رؤية عميقة لقراءات منتخبة في نصوص إبداعية مغربية وعربية، تتراوح بين الشعر والسرد، كاشفا عما اعتبره فتنة بذرة جمالها وماء النص فيها بلغة الشاعريين القدامى، بلغة شفيفة لا تتخلى عن شعريتها وهي […]

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