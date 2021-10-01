2021/10/01 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إعتقال 25 إرهابياً في محافظة نينوى، بعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة ايام.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سعياً منه لبسط واستتباب الأمن في البلاد، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية …

ظهرت المقالة بعمليات إستمرت عدة أيام..



الأمن الوطني يعتقل 25 إرهابياً في نينوى أولاً على النور نيوز.

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