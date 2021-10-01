2021/10/01 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثلو ادعاء ألمان اليوم الجمعة إنهم يحققون مع رجل تركي اعتقل في دوسلدورف؛ للاشتباه في أنه تجسس على أنصار حركة رجل الدين فتح الله غولن، أثناء عمله نيابة عن المخابرات التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعتقل رجلا تركيا بتهمة التجسس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعتقل رجلا تركيا بتهمة التجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).