في يوم القهوة العالمي.. إليكم الدول العربية الأكثر استهلاكًا للقهوة

2021/10/01 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة.

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