العمليات تعلن خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير

2021/10/01 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد توفر الحماية اللازمة للمتظاهرين في ساحة التحرير.........................تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أشرف الفريق الركن قائد عمليات بغداد ميدانياً على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم الجمعة ، حيث باشرت قواتنا الأمنية بتوفير مستوى عال من الحماية بالقرب من ساحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة للمتظاهرين، هذا ورافق السيد القائد اللواء الركن نائب القائد واللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة وعدد من القادة والامرين المتواجدين على رأس قطعاتهم، وتضمنت التوجيهات التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة.

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