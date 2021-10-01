افتتاح بوابات إكسبو 2020 دبي أمام الجمهور

2021/10/01 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي رسميا بوابة منطقة الاستدامة أمام الجمهور في موقع الحدث الدولي .وقال الشيخ نهيان بن مبارك : "في الوقت الذي يرحب فيه إكسبو 2020 دبي …

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