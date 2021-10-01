2021/10/01 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

في العام 1992، شهدت ايطاليا واحدة من

أكثر حملات مكافحة الفساد شهرة في

العالم، والأكبر في تاريخ ايطاليا ..



و

سُميّت هذه الحملة بـ “الأيادي

البيضاء” أو "الأيدي النظيفة" Ma

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأيادي البيضاء في ايطاليا والأصابع السوداء في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأيادي البيضاء في ايطاليا والأصابع السوداء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).