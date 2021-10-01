الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية

2021/10/01 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هل لدينا في العراق دولة ؟

نعم ..



لدينا في العراق دولة.

هل تسود العراق الفوضى ؟

هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا

تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.

هل يوجد توازن بين

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