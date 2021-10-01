حزب العمال الكردستاني يمارس ضغوطاً على أهالي سنجار لتمرير مرشحيه

2021/10/01 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب قائم مقام مدينة سنجار، محما خليل، عن خشيته من أن تكون الانتخابات غير نزيهة في بعض الدوائر التابعة للمدينة، لا سيما تلك التي يهيمن عليها حزب العمال الكردستاني.

وقال إن مسلحي البككه يمارسون تضييقا كبيرا على المواطنين في المدينة، عبر ابتزازهم بطرق وأساليب مختلفة، منها احتجاز بطاقاتهم الانتخابية لدفعهم إلى التصويت لفائدة مرشحين مرتبطين به، مشيراً الى إنهم وجهوا رسائل إلى حكومتي بغداد وأربيل بذلك، ومطالبة الحكومة بزيادة جهود المراقبة والإشراف على الانتخابات في سنجار.

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