تصريح صادم.. جستن ميرام يصف بعض لاعبي منتخبنا باللوبي

2021/10/01 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أثار الاعب منتخبنا الوطني جستن ميرام حفيظة الإعلام و الجمهور العراقي على حد سواء عندما نشر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لدكة منتخبنا الوطني و وصفها باللوبي؟

وكانت وسائل اعلام و مواقع رياضية قد اشارت بوقت سابق إلى وجود علاقة غير جيدة تجمع الاعبين المغتربين و لاعبي الدوري المحلي و ما نشره ميرام يؤكد هذه الروايات و يجذرها.كما أكدت مصادر مقربة من المنتخب الوطني خلو قائمة اسود الرافدين من اسم جستن ميرام لعدم قناعة المدرب الهولندي ادفوكات فنيا و اوضحت تلك المصادر ان ميرام قد غادر بعثة المنتخب بعد مباراة إيران و هو ممتعض.

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