بيان من الإعلام الأمني بشأن احياء ذكرى تظاهرات تشرين في بغداد

2021/10/01 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، بيانا بشأن احياء ذكرى تظاهرات تشرين في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أشرف الفريق الركن قائد عمليات بغداد ميدانياً على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم الجمعة ، حيث باشرت قواتنا الأمنية بتوفير مستوى عال من الحماية بالقرب من ساحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة للمتظاهرين، هذا ورافق القائد اللواء الركن نائب القائد واللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة وعدد من القادة والامرين المتواجدين على رأس قطعاتهم".واضافت ان "التوجيهات تضمنت التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة".

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