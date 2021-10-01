العراق يتخذ قراراً صارماً بشأن المغادرين من المطارات كافة

2021/10/01 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، اتخاذ قرارا صارماً بشأن المغادرين من المطارات كافة.

وقالت السلطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه " على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء العراقي الأخيرة فإن سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد - 19 ، بدءاً من 1 تشرين الثاني 2021 ،إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها".

وأضاف انه "يستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابون خلال ثلاثة أشهر السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد -19 عند سفره".

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