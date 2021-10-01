اعتبارا من الاول من الشهر المقبل .. الزام العراقيين المسافريـن بابراز الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/01 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت سلطة الطيران المدني العراقي ، ضرورة الزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد - 19 ، بدءاً من الاول من تشرين الثاني 2021 ،اضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها.وذكرت سلطة الطيران المدني ، في بيان موجه الى المسافرين وجميع شركات الطيران العاملة في البلاد ، انه يستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم او المصابون خلال ثلاثة اشهر السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) والزامهم بجلب فحص PCR سالب ، يثبت عدم اصابتهم بمرض كوفيد -19 عند السفر./انتهى5

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