كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا مضادا للطائرات

2021/10/01 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت كوريا الشمالية انها اختبرت صاروخا جديدا مضادا للطائرات في رابع "سلاح جديد" ، قالت انها اختبرته خلال اقل من شهر.جاء هذا الاعلان عن الصاروخ الجديد ، بعد ايام من اطلاق كوريا الشمالية صاروخا اسرع من الصوت يُعتقد انه قادر على حمل رؤوس نووية.وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين تعليقا على ذلك :" ان اختبارات هذه الاسلحة الجديدة تخلق جوا متزايدا من عدم الاستقرار والقلق في المنطقة".واضاف ، حسب / بي بي سي / :" ان التجارب الكورية الشمالية المتكررة تنتهك قرارات مجلس الامن الدولي التي تحظر اطلاق بيونغ يانغ هذه الاسلحة "./ انتهى

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