الصحة تطلق حملة (انتٍ الأقوى) بالتعاون مع شركة فايزر

2021/10/01 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة الصحة العراقيّة، الجمعة، حملة (أنتِ الأقوى..



من الوقاية الى الشفاء)، بالتعاون مع كل من مجلس السرطان والجمعيّة العراقية للأورام السريريّة وبدعم من شركة فايزر.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرّة للنهوض بمشهد الرعاية الصحية في العراق من خلال اتباع المعايير الصحية العالمية، والتركيز على تعزيز صحة المرأة ورفع نسبة الوعي لديها، خاصة فيما يتعلّق بسرطان الثدي، كونه واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء في العراق وفي العالم ككل.

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