2021/10/01 | 14:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wmkRZYaQ8K4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيشرف على أمن الانتخابات ويتعهد بمنع التأثير على إجرائها ونتائجها وملفات أخرى في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيشرف على أمن الانتخابات ويتعهد بمنع التأثير على إجرائها ونتائجها وملفات أخرى في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).