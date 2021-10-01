الإعلام الأمني: القوات الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين في التحرير

2021/10/01 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن خطة قيادة عمليات بغداد لحماية المتظاهرين في ساحة التحرير، مؤكدة ان التوجيهات تضمنت التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه […]

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