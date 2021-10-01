2021/10/01 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، ان اميركا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق، موضحا ان حل مشكلة الكهرباء يكمن في التوجه نحو شركة سيمنز الالمانية.

وقال العامري في مؤتمر انتخابي بمحافظة ديالى تابعه NRT عربية، (1 تشرين الاول 2021)، انه "نثمن دور المرجعية وتوجيهاتها الاخيرة وسنعتمدها كخارطة طريق ومنهج".

واضاف، ان "التوافق مع الصين في بناء العراق كان في الاتجاه الصحيح وسنعمل على تنفيذ الاتفاقية معهم"، مبينا ان "اميركا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق".

واشار العامري، الى ان "حل مشكلة الكهرباء يكمن في التوجه نحو شركة سيمنز الالمانية واميركا عطلت الاتفاق معها".

وذكر رئيس تحالف الفتح انه "يجب حماية المنتج الوطني ولا يعقل ان يستورد العراق المحاصيل الزراعية وهو بلد زراعي"، مشيرا الى ان "تحالف الفتح عازمون على البناء والاعمار بعد تحقيق الامن في البلاد".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: أميركا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: أميركا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).