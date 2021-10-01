هيبت الحلبوسي يلتقي شباب (تقدم) في الانبار

2021/10/01 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، النائب هيبت الحلبوسي، عدد من مدراء حلقات تنظيمات مجلس شباب (تقدم) العراق في الدائرة الثالثة.

وجرى خلال اللقاء التطرق الى اهم المشكلات التي يعانيها المواطنين، ووجه الحلبوسي بوضع خطة من شأنها حل مشاكل المواطنين بالسرعة الممكنة.

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