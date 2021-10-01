2021/10/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود (أنا كارل) فيلم يحذّر من صعود اليمين المتطرف في أوروبا ، JE SUIS KARL"اليمين المتطرف" يطلق على الأحزاب السياسية والتيارات التي تدعو إلى التدخل القسري واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض تقاليدهم وأفكارهم، تنتشر تلك الأحزاب والتيارات في دول الاتحاد الأوروبي وتطغى عليهم فكرة القومية والأصولية العرقية، ولذلك أصبحوا ينظرون إلى الأجانب بعين الريبة، وظهرت دعواتهم إلى كبح جماع الهجرة والتضييق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((أنا كارل ) فيلم يحذّر من صعود اليمين المتطرف في أوروبا، - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((أنا كارل ) فيلم يحذّر من صعود اليمين المتطرف في أوروبا، - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).