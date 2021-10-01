دروس الانتخابات المغربية - أحمد عصيد

2021/10/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد كل تجربة سياسية إيجابية كانت أم سلبية بحاجة إلى قراءة واستخلاص دروس من أجل المستقبل، ومهما كانت انتخابات 8 شتنبر الأخيرة بالمغرب مثيرة للنقاش والاختلاف والأخذ والردّ في تقييمها وتقدير مدى أهميتها، إلا أننا يمكن منذ الآن اعتبار الدروس المستخلصة منها على الشكل التالي:ـ أنّ وباء كورونا وطريقة تدبيره من طرف السلطة قد أظهرها في عيون الشعب بمثابة "المنقذ"، ما يفسر واحدا من العوامل التي أدت إلى زيادة ......





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