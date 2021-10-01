السيد القبانجي: لا عودة لليهود في المنطقة ولا تطبيع بوجود الشيعة

2021/10/01 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان مؤتمر التطبيع كشف الوجه الحقيقي لوجوه كانت تدعي العروبة، فيما بين اننا نعيش بداية قيادة الشيعة للعالم، وان امريكا في قوس النزول، مؤكدا لا عودة لليهود في المنطقة ولا تطبيع بوجود الشيعة.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، […]

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