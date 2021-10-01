2021/10/01 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أطلقت امرأة في مدينة فينكس الأمريكية، النار على طفليها مما أدى إلى مقتل ابنتها البالغة من العمر عامين، وإصابة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات بجروح، على أمل “الذهاب الى الجنة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أم تطلق النار على طفليها لـ”إرسالهما إلى الجنة” المركز الخبري الوطني.

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