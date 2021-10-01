وزارة المالية تعلن إطلاق سندات بقيمة مليون دينار للاستثمار

2021/10/01 | 15:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، الجمعة، إصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

وذكر بيان للوزارة، 1 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أصدرت سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، بضمانة وزارة المالية، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول".

وأوضح البيان، أنّ السندات شملت فئة 500 ألف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين، وفئة مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

وأشار البيان، إلى أنّ "الراغبين بالشراء بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة"، داعيًا المستثمرين والمواطنين إلى "الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية، لما لها من مردودات لصالح المقترض (المستثمر) ولمجمل الاقتصاد الوطني".

كما أشار، إلى أنّ "عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية المتمثلة برفع مستويات الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة".

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