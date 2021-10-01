ايران تقطع كامل الاطلاقات المائية عن العراق

2021/10/01 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بغداد، اليوم الجمعة، ان طهران

قطعت كامل الاطلاقات المائية القادمة

باتجاه العراق.

وذكر التلفزيون الرسمي، ان "ايران قطعت

كامل الاطلاقات المائية القادمة باتجاه

العراق"، فيما اكد المتحدث الرسمي باس

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