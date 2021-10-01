الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على (25) ارهابياً

2021/10/01 | 15:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة عن تمكن الأمن الوطني في نينوى من القاء القبض على (25) ارهابياً”.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، “سعياً منه لبسط واستتباب الأمن في البلاد، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة ايام من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين.

إذ جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

ويجدد جهاز الأمن الوطني العهد بالمضي قُدماً في تدعيم اركان المنظومة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإساءة للبلاد وتعكير صفو استقرارها.

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