ست نقابات عراقية تصدر بياناً مشتركاً حول مؤتمر التطبيع في أربيل

2021/10/01 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

أعلنت ست نقابات، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً حول مؤتمر التطبيع في أربيل.

وقالت الكتل في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "عقد في ارببل قبل ايام لقاء لرؤوس منحرفة مدفوعة من جهات معادية مع ممثل لكيان لقيط زرع في قلب الأمة وضميرها بداعي الحق باسترداد الحقوق".

وأضاف أن "هنا لا بد أن نؤكد ان نصرة فلسطين كانت الهدف الأسمى الذي وحد العرب والإسلام كما لم يختلف على ذلك اي من مكونات الفسيفساء العربية ولا حتى الاحزاب السياسية المتخاصمة"، مبيناً أن" الجميع متفق على وجوب عودة فلسطين لأهلها وعودتهم إليها".

واشار الى انه "الموقعون على البيان من نقابات واتحادات مهنية أبدوا رفضنا القاطع لكل ما ورد وما سيرد من مخرجات لقاء الخيانة ونطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من حضر أو دبر أو سهل أو شارك بتسهيل هذه السابقة لتكون الاخيرة".

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