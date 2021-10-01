نقابات واتحادات مهنية تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية ضد المساهميـن في

2021/10/01 | 15:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية ، رفضهـا القاطع لكل ما ورد وما سيرد من مخرجات لقاء الخيانة " مؤتمر التطبيع في اربيل " ، وطالبت الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من حضر أو دبر أو سهل أو شارك بتسهيل هذه السابقة لتكون الاخيرة.وقالت نقابات الجيولوجيين وذوي المهن الصحية و الأطباء البيطريين ، والمعلمين و الكيميائيين و الصيادلة والاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، في بيان صحفي مشترك : " عقد في اربيل قبل ايام لقاء لرؤوس منحرفة مدفوعة من جهات معادية مع ممثل لكيان لقيط زرع في قلب الأمة وضميرها بداعي الحق باسترداد الحقوق".واكدت النقابات ، ان " نصرة فلسطين كانت الهدف الأسمى الذي وحد العرب والمسلمين .كما لم يختلف على ذلك اي من مكونات الفسيفساء العربية ولا حتى الاحزاب السياسية المتخاصمة"، مبينة ان " الجميع متفق على وجوب عودة فلسطين لأهلها وعودتهم إليها ، ونحن العراقيين لم و لا ولن ننسى الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني "./انتهى5

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