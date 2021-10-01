الجيش التركي يعلن عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/10/01 | 15:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / اعلن الجيش التركي اليوم عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني شمال العراق .وذكر الجيش التركي في بيان له ان القيادي في حزب العمال الكردستاني ويدعى / محمد خطيب أري تورك / عضو في منظمة "بي كا كا " الإرهابية تم رصده من قبل قوة من الاستخبارات وقتل في عملية مشتركة من الجيش التركي في جبل قنديل شمال العراق.واشار البيان الى ان القيادي القتيل مسؤول منظمة بي كا كا في كركوك وانه شارك في تنظيم العديد من عمليات "بي كا كا" ضد المدنيين في مدينة "عفرين" شمال سوريا ايضا وفي عام 2016، شارك في كركوك بأنشطة تأمين الصواريخ وذخائر الأسلحة الثقيلة المستخدمة في العمليات ضد تركيا والتي حصلت عليها المنظمة من دول أخرى.كما تولى تنظيم الأنشطة الاستخباراتية للمنظمة، وقام بمهمة المسؤول الميداني الأيديولوجي لقنديل ./انتهى

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